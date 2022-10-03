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В турецкой партии «Родина» призвали власти страны не бояться антироссийских угроз США

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Глава отдела экономической политики турецкой партии «Родина» Хакан Топкурулу обратился к властям страны, призвав правительство не поддаваться антироссийским угрозам со стороны США после прекращения использования российской платёжной системы МИР. \

«Правительство не должно оставлять нашу банковскую систему в одиночестве перед лицом США. Напротив, оно должно защищать и поощрять их... Турция не может поддаться санкционным угрозам США», — приводит его слова РИА Новости со ссылкой на газету Aydınlık.

Ранее Bloomberg сообщило, что в Турции три государственных банка решили прекратить использование российской платёжной системы МИР.

В Ростуризме отметили, что возможные пути решения проблемы использования карт российской платёжной системы МИР в Турции прорабатываются.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о давлении на банки Турции со стороны США.

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