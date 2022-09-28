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Песков заявил о давлении на банки Турции со стороны США

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с использованием турецкими государственными банками российской платёжной системы МИР.
Песков заявил о давлении на банки Турции со стороны США
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Понятно, что банки и экономоператоры находятся под сильнейшим давлением Соединённых Штатов Америки, им угрожают вторичными санациями для банковской системы. Это решение, понятно, принято под этим совершенно беспрецедентным давлением», — сказал Песков. 

Он отметил, что ситуация сложная.

Ранее Bloomberg сообщило, что в Турции три государственных банка решили прекратить использование российской платёжной системы МИР.

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