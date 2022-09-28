Песков заявил о давлении на банки Турции со стороны США
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«Понятно, что банки и экономоператоры находятся под сильнейшим давлением Соединённых Штатов Америки, им угрожают вторичными санациями для банковской системы. Это решение, понятно, принято под этим совершенно беспрецедентным давлением», — сказал Песков.
Он отметил, что ситуация сложная.
Ранее Bloomberg сообщило, что в Турции три государственных банка решили прекратить использование российской платёжной системы МИР.