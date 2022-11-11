В МИД России ввели ответные санкции против 200 граждан США

В МИД России сообщили о введении персональных санкций в отношении 200 американских граждан в ответ на действия властей США.

«В ответ на постоянно вводимые администрацией Дж. Байдена всё новые персональные санкции не только против российских официальных лиц... но и тех, кто по тем или иным причинам неугоден Вашингтону, на основе взаимности вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию в отношении 200 граждан США», — говорится в заявлении ведомства.

Под новые рестрикции попали отдельные представители органов власти и законодатели, а также их близкие родственники, главы компаний и предприятий ВПК, а также представители экспертного сообщества, поддерживающие русофобию и киевский режим.

Среди них: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, братья и сестра американского президента Валери, Джеймс и Фрэнсис Байден, профессор Гарвардского университета Маргарита Балмаседа и другие.

Отмечается, что перечисленные граждане вносятся в российский «стоп-лист» на постоянной основе.

В США ранее заявили, что лишили российскую экономику статуса рыночной из-за «усиления влияния на неё государства».

В Кремле назвали давлением решение Вашингтона.