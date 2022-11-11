США лишили экономику России статуса рыночной из-за усиления влияния на неё государства
«Это решение является важным признанием увеличения российского государственного влияния на их экономику, которая ставит отрасли промышленности США в невыгодное положение при попытке конкуренции на глобальном уровне», — цитирует РИА Новости заявление ведомства.
В материале отмечается, что данное решение позволит Вашингтону «в полную силу» применять американское антидемпинговое законодательство в отношении Москвы.
16 сентября Минторг США запретил экспортировать в Россию предметы роскоши дороже $300.