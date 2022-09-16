РБК: Минторг США запретил экспортировать в Россию предметы роскоши дороже $300

Соединённые Штаты изменили предельные значения стоимости товаров, относящихся к категории предметов роскоши и запрещённых к экспорту в Россию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Министерство торговли США.

По информации издания, решение связано с тем, что предыдущие антироссийские рестрикции Вашингтона были слишком «мягкими» по сравнению с тем, какие санкции ввели союзники США.

Отмечается, что порог роскоши понижен с $1000 до $300 за единицу товара.

Также Вашингтон расширил список товаров, запрещённых к экспорту в Россию. В частности, речь идёт об электронных интегральных схемах и фотокамерах, а также запчастях к ним.

Ранее сообщалось, что США запретят экспорт, реэкспорт и продажу в Россию услуг по квантовым вычислениям с 15 октября.