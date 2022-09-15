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США введут против России ограничения в сфере квантовых вычислений

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США запретят экспорт, реэкспорт и продажу в Россию услуг по квантовым вычислениям с 15 октября. Об этом заявил американский Минфин.
США введут против России ограничения в сфере квантовых вычислений
  • Gettyimages.ru

«Министерство финансов предпринимает дополнительные действия, чтобы лишить Россию доступа к ключевым услугам со стороны компаний из США. Сегодня ведомство выносит определение, запрещающее экспорт, реэкспорт, продажу или поставки, прямо или опосредованно, из США или американским лицом, где бы оно ни находилось, услуг по квантовым вычислениям любому лицу, находящемуся в Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Под ограничения подпали около 30 российских компаний, имеющих отношение к производству микросхем и квантовым вычислениям, пишет РИА Новости.

В мае сообщалось, что Япония запрещает экспорт в Россию высокотехнологичного оборудования, в том числе 3D-принтеров и оборудования для проведения квантовых вычислений.

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