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BFMTV: Макрон планирует позвонить Путину после G20

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Французский президент Эммануэль Макрон планирует позвонить российскому лидеру Владимиру Путину после саммита G20, сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
BFMTV: Макрон планирует позвонить Путину после G20
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Как пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал, Макрон «намерен продолжить диалог» с Путиным и позвонить ему.

В Кремле ранее сообщили, что между президентами России и Франции давно не было существенных переговоров, пока контакты не планируются.

В июле официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Париж нарушил конфиденциальность переговоров президентов Путина и Макрона.

Как отметил Путин, он отрицательно отнёсся к этому.

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