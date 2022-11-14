BFMTV: Макрон планирует позвонить Путину после G20
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Как пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал, Макрон «намерен продолжить диалог» с Путиным и позвонить ему.
В Кремле ранее сообщили, что между президентами России и Франции давно не было существенных переговоров, пока контакты не планируются.
В июле официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Париж нарушил конфиденциальность переговоров президентов Путина и Макрона.
Как отметил Путин, он отрицательно отнёсся к этому.