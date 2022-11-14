BFMTV: Макрон планирует позвонить Путину после G20

Французский президент Эммануэль Макрон планирует позвонить российскому лидеру Владимиру Путину после саммита G20, сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал, Макрон «намерен продолжить диалог» с Путиным и позвонить ему.

В Кремле ранее сообщили, что между президентами России и Франции давно не было существенных переговоров, пока контакты не планируются.

В июле официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Париж нарушил конфиденциальность переговоров президентов Путина и Макрона.

Как отметил Путин, он отрицательно отнёсся к этому.