Кремль: у Путина пока нет планов контактировать с Макроном
- РИА Новости
«Давно не было ничего субстантивного, и какой-то период уже не было телефонных контактов между двумя президентами, я имею в виду Путина и Макрона, поэтому пока чего-то субстантивного, к сожалению, мы не можем констатировать», — сказал представитель Кремля журналистам.
Французский лидер ранее в интервью радиостанции France Inter высказался о необходимости продолжать диалог с президентом России.
В июле официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Париж нарушил конфиденциальность переговоров президентов Путина и Макрона.
Как отметил Путин, он отрицательно отнёсся к этому.
По его словам, существуют определённые форматы общения между главами государств, «их надо соблюдать, иначе пропадает доверие к тому, что делает партнёр».