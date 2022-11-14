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Кремль: у Путина пока нет планов контактировать с Макроном

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Между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном давно не было существенных переговоров, пока контактов не планируется, сообщил пресс-секретарь российского государственного лидера Дмитрий Песков.
Кремль: у Путина пока нет планов контактировать с Макроном
  • РИА Новости

«Давно не было ничего субстантивного, и какой-то период уже не было телефонных контактов между двумя президентами, я имею в виду Путина и Макрона, поэтому пока чего-то субстантивного, к сожалению, мы не можем констатировать», — сказал представитель Кремля журналистам.

Французский лидер ранее в интервью радиостанции France Inter высказался о необходимости продолжать диалог с президентом России.

В июле официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Париж нарушил конфиденциальность переговоров президентов Путина и Макрона.

Как отметил Путин, он отрицательно отнёсся к этому.

По его словам, существуют определённые форматы общения между главами государств, «их надо соблюдать, иначе пропадает доверие к тому, что делает партнёр».

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