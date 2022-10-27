Путин отрицательно оценил обнародование кадров его переговоров с Макроном

Президент России Владимир Путин отрицательно оценил запись журналистами его разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

«Отрицательно. Я считаю, что существуют определённые форматы общения между главами государств, их надо соблюдать, иначе пропадает доверие к тому, что делает партнёр», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин добавил, что в разговоре с Макроном теперь исходит из того, что «кто-то слушает».

В июле официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Париж нарушил конфиденциальность переговоров президентов Путина и Макрона.