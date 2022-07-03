Захарова заявила о нарушении Францией конфиденциальности переговоров Путина и Макрона

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» заявила, что Париж нарушил конфиденциальность переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

Таким образом Захарова прокомментировала документальный фильм французского режиссёра Ги Лагаша «Президент, Европа и война», посвящённый предпринимаемым французским президентом шагам по урегулированию украинского конфликта, в котором были показаны кадры телефонного разговора Макрона и Путина.

«Это пример того, что именно так они понимают слово «дипломатия», — цитирует её ТАСС.

Захарова отметила, что конфиденциальные телефонные переговоры, состоявшиеся два месяца назад между Макроном и Путиным, записывались журналистской камерой.

Ранее Макрон заявил, что с декабря провёл не менее 100 часов телефонных переговоров с Путиным.