Захарова заявила о нарушении Францией конфиденциальности переговоров Путина и Макрона
- РИА Новости
Таким образом Захарова прокомментировала документальный фильм французского режиссёра Ги Лагаша «Президент, Европа и война», посвящённый предпринимаемым французским президентом шагам по урегулированию украинского конфликта, в котором были показаны кадры телефонного разговора Макрона и Путина.
«Это пример того, что именно так они понимают слово «дипломатия», — цитирует её ТАСС.
Захарова отметила, что конфиденциальные телефонные переговоры, состоявшиеся два месяца назад между Макроном и Путиным, записывались журналистской камерой.
Ранее Макрон заявил, что с декабря провёл не менее 100 часов телефонных переговоров с Путиным.