Захарова заявила о нарушении Францией конфиденциальности переговоров Путина и Макрона

Короткая ссылка
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» заявила, что Париж нарушил конфиденциальность переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.
Захарова заявила о нарушении Францией конфиденциальности переговоров Путина и Макрона
  • РИА Новости

Таким образом Захарова прокомментировала документальный фильм французского режиссёра Ги Лагаша «Президент, Европа и война», посвящённый предпринимаемым французским президентом шагам по урегулированию украинского конфликта, в котором были показаны кадры телефонного разговора Макрона и Путина.

«Это пример того, что именно так они понимают слово «дипломатия», — цитирует её ТАСС.

Захарова отметила, что конфиденциальные телефонные переговоры, состоявшиеся два месяца назад между Макроном и Путиным, записывались журналистской камерой.

Ранее Макрон заявил, что с декабря провёл не менее 100 часов телефонных переговоров с Путиным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить