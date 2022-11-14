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Депутат Морозов назвал план премьера Британии Сунака о России пропагандой

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Анастасия Белоусова
Депутат Госдумы Олег Морозов в беседе с RT прокомментировал план о снижении влияния России на глобальную экономику, который предложил в своей статье для The Telegraph британский премьер-министр Риши Сунак.
Депутат Морозов назвал план премьера Британии Сунака о России пропагандой
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«Сунак хочет отличиться на антироссийской ниве, ищет место в западном русофобском строю. Нового в его предложениях ничего нет. Больше пропаганды, чем дела, так как по энергоносителям давление и без него беспрецедентное», — считает депутат.

Парламентарий добавил, что его заявление о якобы использовании Россией продовольствия в качестве оружия — «людоедская позиция».

Ранее Сунак предложил план по снижению влияния России на мировую экономику.

По его словам, Западу также необходимо избавиться от зависимости от энергоресурсов из России.

Кроме того, он утверждает, что Россия якобы использует продовольствие в качестве оружия, и заявил, что этому «нужно положить конец».

Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что Запад обманул нуждающиеся в продовольствии страны с вывозом зерна с Украины

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