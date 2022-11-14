Премьер Британии Сунак предложил план по снижению влияния России на мировую экономику

Британский премьер-министр Риши Сунак в своей статье для The Telegraph предложил план, который предполагает снижение влияния России на глобальную экономику.

По его словам, первый пункт состоит в том, чтобы Запад продолжал оказывать поддержку нуждающимся странам зимой. Он добавил, что речь идёт о помощи Украине и принятии мер для предотвращения голода в «наиболее уязвимых частях мира».

Также он утверждает, что Россия якобы использует продовольствие в качестве оружия, и заявил, что этому «нужно положить конец». В связи с этим вторым пунктом он отмечает необходимость продолжения поставок зерна по Чёрному морю. При этом британский премьер призвал другие страны производить больше продовольствия либо высвобождать свои запасы.

Сунак добавил, что Западу также необходимо избавиться от зависимости от энергоресурсов из России.

Четвёртый пункт плана Сунака предполагает, что необходимо оставаться полностью приверженными продвижению свободных рынков и открытой глобальной экономики.

В качестве пятого пункта он заявил, что необходимо работать со всеми партнёрами, в том числе с правительствами, частным сектором и финансовыми институтами для обеспечения финансовой стабильности.

Ранее британский премьер заявил о намерении «раскритиковать» Россию на саммите G20 в Индонезии.

Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что Запад обманул нуждающиеся в продовольствии страны с вывозом зерна с Украины.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев отметил, что суда с зерном с Украины идут не в нуждающиеся страны, а в западные государства.