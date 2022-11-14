Вице-президент Турции: 39 пострадавших при взрыве в Стамбуле выписали из больниц

Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что 39 пострадавших в результате взрыва в Стамбуле выписаны из больниц.

«Из 81 раненного при взрыве 39 человек выписаны из больниц», — приводит его слова ТАСС.

Взрыв произошёл днём 13 ноября на пешеходной улице Истикляль. Генеральная прокуратура города возбудила уголовное дело, рассматривается версия теракта.

По последним данным, погибли шесть человек. Россиян среди пострадавших нет.

Всего сообщалось о 81 пострадавшем, два человека находятся в тяжёлом состоянии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что взрыв в Стамбуле «пахнет терактом».