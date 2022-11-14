Узнать больше

Вице-президент Турции: 39 пострадавших при взрыве в Стамбуле выписали из больниц

Короткая ссылка
Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что 39 пострадавших в результате взрыва в Стамбуле выписаны из больниц.

«Из 81 раненного при взрыве 39 человек выписаны из больниц», — приводит его слова ТАСС.

Взрыв произошёл днём 13 ноября на пешеходной улице Истикляль. Генеральная прокуратура города возбудила уголовное дело, рассматривается версия теракта.

По последним данным, погибли шесть человек. Россиян среди пострадавших нет.

Всего сообщалось о 81 пострадавшем, два человека находятся в тяжёлом состоянии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что взрыв в Стамбуле «пахнет терактом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить