Посольство России выразило соболезнования в связи со взрывом в Стамбуле

Российское посольство в Анкаре выразило соболезнования в связи со взрывом в центре Стамбула.

«Мы выражаем искренние соболезнования родственникам погибших и турецкому народу и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в заявлении российского диппредставительства.

Взрыв произошёл днём на пешеходной улице Истикляль. Генеральная прокуратура города возбудила уголовное дело, рассматривается версия теракта.

По последним данным, погибли шесть человек. Россиян среди пострадавших нет.

Всего сообщалось о 81 пострадавшем, два человека находятся в тяжёлом состоянии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что взрыв в Стамбуле «пахнет терактом».