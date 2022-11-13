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Столтенберг выразил соболезнования в связи со взрывом в Стамбуле

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил соболезнования в связи со взрывом в Стамбуле, в результате которого пострадали более 80 человек.
Столтенберг выразил соболезнования в связи со взрывом в Стамбуле
  • AP
  • © Olivier Matthys

«Шокирующие кадры из Стамбула. Мои мысли и глубочайшие соболезнования всем пострадавшим и турецкому народу. НАТО солидарно с нашим союзником Турцией», — написал он в Twitter.

Взрыв произошёл днём на пешеходной улице Истикляль. Генеральная прокуратура города возбудила уголовное дело, рассматривается версия теракта.

По последним данным, погибли шесть человек. Россиян среди пострадавших нет.

Всего сообщалось о 81 пострадавших гражданах, два человека находятся в тяжёлом состоянии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что взрыв в Стамбуле «пахнет терактом».

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