Столтенберг выразил соболезнования в связи со взрывом в Стамбуле
- AP
- © Olivier Matthys
«Шокирующие кадры из Стамбула. Мои мысли и глубочайшие соболезнования всем пострадавшим и турецкому народу. НАТО солидарно с нашим союзником Турцией», — написал он в Twitter.
Взрыв произошёл днём на пешеходной улице Истикляль. Генеральная прокуратура города возбудила уголовное дело, рассматривается версия теракта.
По последним данным, погибли шесть человек. Россиян среди пострадавших нет.
Всего сообщалось о 81 пострадавших гражданах, два человека находятся в тяжёлом состоянии.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что взрыв в Стамбуле «пахнет терактом».