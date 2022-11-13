19FortyFive: авианосцы НАТО показательно приближаются к России в Арктике
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Как отметил автор материала, ВМС США и флот Великобритании развёртывают свои авианосцы в Арктике «в знак того, что они очень внимательно следят за действиями Москвы в этом районе».
Вуди подчёркивает, что военно-морские силы Соединённых Штатов и Великобритании — два из самых боеспособных флотов НАТО.
Ранее силы специальных операций США провели в Арктическом регионе учебный сброс ракеты большой дальности, назвав событие «провокационными» действиями, направленными в адрес России.