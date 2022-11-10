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В ведомственном издании Пентагона сообщили о «провокационных» учениях в Арктике

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Силы специальных операций США провели в Арктическом регионе учебный сброс ракеты большой дальности, назвав событие «провокационными» действиями, направленными в адрес России.
В ведомственном издании Пентагона сообщили о «провокационных» учениях в Арктике
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«Это ставит эту штуку в зону досягаемости России. Мы намеренно пытаемся быть провокационными без того, чтобы эскалировать. Мы пытаемся сдержать российскую агрессию, экспансивное поведение, показывая расширенные возможности союзников», — говорится в ведомственном издании Пентагона Stars and Stripes.

Как ранее заявили в Белом доме, США намерены эффективно конкурировать с Китаем и Россией в рамках новой стратегии развития в Арктике.

Американский сенатор Ангус Кинг допустил противостояние Москвы и Вашингтона в регионе.

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