Турция активизировала работы по доставке черноморского газа в отечественную систему

Президент Турции сообщил об активизации работы по доставке черноморского газа в систему страны.

«Мы ускорили работы по поставкам природного газа с черноморского месторождения отечественному потребителю. На суше и на море работают 7 тыс. человек», — цитирует его РИА Новости.

Эрдоган также сообщил, что Анкара предпринимает шаги для преобразования Турции в энергетический центр.

Ранее турецкий министр энергетики Фатих Дёнмез заявил, что турецкая сторона начала выполнять свою часть работы по договорённости с Россией о газовом хабе.

По его словам, центр распределения газа в Турции будет создан в европейской части страны.