Узнать больше

Эрдоган: Турция предпринимает шаги для превращения страны в энергетический центр

Короткая ссылка
Анкара предпринимает шаги для преобразования Турции в энергетический центр, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган: Турция предпринимает шаги для превращения страны в энергетический центр
  • Gettyimages.ru

Он напомнил, что в стране создают энергетическую базу под морским дном в Чёрном море и планируют использовать топливо в следующем году.

«Мы пытаемся создать развитый рынок природного газа. Мы предпринимаем шаги для превращения Турции в энергетический центр», — цитирует Эрдогана ТАСС.

Ранее турецкий министр энергетики Фатих Дёнмез сообщил, что турецкая сторона начала выполнять свою часть работы по договорённости с Россией о газовом хабе.

По его словам, центр распределения газа в Турции будет создан в европейской части страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить