Эрдоган: Турция предпринимает шаги для превращения страны в энергетический центр

Анкара предпринимает шаги для преобразования Турции в энергетический центр, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Он напомнил, что в стране создают энергетическую базу под морским дном в Чёрном море и планируют использовать топливо в следующем году.

«Мы пытаемся создать развитый рынок природного газа. Мы предпринимаем шаги для превращения Турции в энергетический центр», — цитирует Эрдогана ТАСС.

Ранее турецкий министр энергетики Фатих Дёнмез сообщил, что турецкая сторона начала выполнять свою часть работы по договорённости с Россией о газовом хабе.

По его словам, центр распределения газа в Турции будет создан в европейской части страны.