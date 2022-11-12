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ЕК потратит €2,5 млн на организацию коммуникационной деятельности в Болгарии

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Оксана Соломатина
Генеральный директорат ЕК по коммуникациям ищет подрядчика для проведения коммуникационных кампаний и организации массовых мероприятий в Болгарии. С описанием тендера ознакомился RT.
ЕК потратит €2,5 млн на организацию коммуникационной деятельности в Болгарии
  • AFP
  • © VALENTINA PETROVA

«Данная деятельность будет направлена на стимулирование в Болгарии общественного интереса, дебатов и консультаций по главным политическим и стратегическим вопросам повестки дня ЕС и формирование положительного образа ЕС среди болгарских граждан», — отмечают европейские специалисты.

Под организацией коммуникационных кампаний и общественных мероприятий подразумевается проведение пресс-конференций, брифингов и семинаров для СМИ, публичных мероприятий.

Кроме того, согласно документу в задачи исполнителя будет входить как проведение «простых кампаний» в социальных сетях, взаимодействие с лидерами общественного мнения, так и закупка рекламного пространства в СМИ и продакт-плейсмента.

Контракт рассчитан на четыре года. Объём финансирования составит до €2,5 млн.

Ранее Еврокомиссия оказывала поддержку и техническую помощь в организации информационной деятельности отделений по связям Европарламента в Литве.

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