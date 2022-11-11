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Посол России в Японии Галузин сообщил, что вскоре покинет свой пост

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Российский посол в Японии Михаил Галузин заявил, что вскоре покинет свой пост и займёт другую должность в Москве.
Посол России в Японии Галузин сообщил, что вскоре покинет свой пост
  • РИА Новости
  • © Михаил Климентьев

«Да, это так. Я перехожу на другой пост в Москве... Для меня было большой честью быть назначенным на пост посла в Японии, где до этого я провёл три командировки в качестве дипломата», — цитирует его ТАСС.

Ранее ФСБ сообщила, что задержала японского консула во Владивостоке Мотоки Тацунори при проведении им шпионской акции. Японского дипломата объявили персоной нон грата.

МИД России вручил японской стороне ноту протеста в связи со шпионской деятельностью консула Японии во Владивостоке.

После сообщений о задержании во Владивостоке Тацунори Галузина вызвали в японский МИД.

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