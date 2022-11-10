В МИД Греции недовольны тем, что Турция продолжает зарабатывать деньги с помощью России
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Об этом греческий политик заявил на заседании специальной группы по Средиземноморью и Ближнему Востоку Парламентской ассамблеи НАТО.
По словам Варвициотиса, это особенно касается секторов энергетики, туризма и экспорта.
Он пожаловался на то, что поток туристов из России упал с 900 тыс. в 2019 году до нуля.
«В то время, когда здесь страдают, некоторые делают деньги. Турция удвоила количество мест в своих самолётах, чтобы разместить российских пассажиров», — цитирует замминистра РИА Новости.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис ранее признал, что туристический поток из России в греческие города значительно снизился после введения антироссийских санкций.
В Анкаре отмечали, что антироссийские санкции, введённые из-за ситуации на Украине, будут считаться легитимными только в том случае, если решение о них будет приниматься под эгидой ООН.
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция не намерена присоединяться к санкциям против России.