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В МИД Греции недовольны тем, что Турция продолжает зарабатывать деньги с помощью России

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Первый замминистра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис обвинил Турцию в несоблюдении санкционного режима Запада против России. По его словам, Анкара получает особую экономическую выгоду от сотрудничества с Москвой, тогда как другие страны страдают и теряют доходы.
В МИД Греции недовольны тем, что Турция продолжает зарабатывать деньги с помощью России
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Об этом греческий политик заявил на заседании специальной группы по Средиземноморью и Ближнему Востоку Парламентской ассамблеи НАТО.

По словам Варвициотиса, это особенно касается секторов энергетики, туризма и экспорта.

Он пожаловался на то, что поток туристов из России упал с 900 тыс. в 2019 году до нуля.

«В то время, когда здесь страдают, некоторые делают деньги. Турция удвоила количество мест в своих самолётах, чтобы разместить российских пассажиров», — цитирует замминистра РИА Новости.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис ранее признал, что туристический поток из России в греческие города значительно снизился после введения антироссийских санкций.

В Анкаре отмечали, что антироссийские санкции, введённые из-за ситуации на Украине, будут считаться легитимными только в том случае, если решение о них будет приниматься под эгидой ООН.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция не намерена присоединяться к санкциям против России.

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