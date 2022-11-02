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Греческий премьер Мицотакис заявил о снижении туристического потока из России в Грецию

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что туристический поток из России в греческие города значительно снизился после введения антироссийских санкций.

Об этом, как пишет РИА Новости, Мицотакис сообщил после переговоров с эстонским коллегой Каей Каллас в Таллине.

По его словам, Греция не поддержала инициативу Евросоюза о запрете на посещение европейских стран гражданами России.

«Но на нас, на Грецию — и как туристическое направление, действительно оказало влияние то, что мы присоединились к Евросоюзу во всех санкционных пакетах, потому что практически этим летом никто из России не приехал в Грецию, а почти все россияне, которые хотели поехать, отправились в Турцию», — отметил греческий премьер.

Тем не менее Мицотакис выразил уверенность, что данное решение греческих властей было правильным.

С 12 сентября Евросоюз также приостановил действие соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией, которое работало с 2007 года.

Между тем Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам ЕС проверять всех получателей и обладателей шенгенских виз из России на предмет «угрозы безопасности» для Евросоюза.

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