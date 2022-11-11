США выделят $100 тысяч на «поддержку» инвалидов и представителей ЛГБТ в Молдавии

Соединённые Штаты готовы выделить до $100 тыс. на «продвижение» прав женщин, «поддержку» людей с инвалидностью, а также на содействие «признанию» представителей ЛГБТ в Молдавии. Об этом говорится в описании документа, с которым ознакомился RT.

Как уточняют представители американской стороны, в настоящее время они готовы принять от потенциальных подрядчиков так называемые «заявления о заинтересованности» в участии в проекте.

В этих документах нужно чётко и кратко изложить идею и цели программы, которую Соединённые Штаты могли бы профинансировать. Предложения должны затронуть одну из нескольких тем, например «продвижение прав меньшинств и их полноценного участия в политической жизни» Молдавии, «содействие усилиям по признанию и поддержке представителей сообщества LGBTQI+ (лесбиянки, геи, бисексуалы, транссексуалы, квиры и интерсексуалы. — RT)».

Кроме того, будущие получатели финансирования могли бы сфокусироваться на «продвижении прав женщин», а также на «повышении осведомлённости и поддержке людей с инвалидностью». В описании гранта говорится, что это необходимо для учёта мнений граждан с инвалидностью в таких областях, как городское проектирование или создание доступной среды.

Организаторы уточняют, что будут внимательно изучать проектные предложения, чтобы убедиться в том, что они не дублируют уже существующие программы.

Отмечается, что США отдадут предпочтение тем проектам, которые будут реализованы за пределами крупных городов Молдавии. Курировать ход инициативы будет американское посольство в республике.

Бюджет, который Штаты готовы выделить на реализацию будущих проектов, составляет $100 тыс. Количество грантов не должно превышать двух, а их размер может варьироваться от $10 тыс. до $100 тыс.

Ранее в Молдавии родители выступили против кампании «ЛГБТ-дети в вашей школе», стартовавшей в начале ноября. В Министерстве образования Молдавии утверждают, что непричастны к проведению этой кампании.

В ноябре сообщалось о намерении Соединённых Штатов выделить $150 тыс. на инициативу, которая «укрепит потенциал» выпускников американских программ обмена из Молдавии, расширит их участие в мероприятиях Госдепартамента, а также поможет им поделиться своими знаниями с заинтересованными сторонами «на благо граждан» республики.

По мнению экспертов, подобные инициативы, в том числе США, предполагают вмешательство во внутренние дела тех государств, где они проводятся.