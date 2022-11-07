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Член ОП Данюк объяснил готовность США финансировать «укрепление потенциала» выпускников из Молдавии

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Анастасия Белоусова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT готовность США профинансировать «укрепление потенциала» выпускников программ обмена из Молдавии. Грант оказался в распоряжении RT.

Эксперт отметил, что эта работа для США является, на его взгляд, планомерной.

«Мы знаем, что США активно используют образовательную сферу, экспертную сферу, просветительскую сферу для того, чтобы формировать максимально лояльных к себе людей, представителей самых разных социальных групп», — объяснил Данюк.

По его словам, большую ставку Вашингтон делает на молодёжь, при этом действует последовательно на протяжении нескольких десятилетий.

Данюк отметил, что имеет место и тактическая цель. По его словам, для американцев важно создать «некий оплот, чтобы пытаться контролировать внутриполитический процесс в стране».

Ранее стало известно, что США профинансируют «укрепление потенциала» выпускников программ обмена из Молдавии.

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