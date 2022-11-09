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Байден выступит с речью по итогам прошедших в стране выборов

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Президент США Джо Байден выступит в Белом доме с речью после прошедших в стране промежуточных выборов.
Байден выступит с речью по итогам прошедших в стране выборов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на график Байдена, распространённый пресс-службой Белого дома.

Отмечается, что выступление намечено на 16:00 по времени Восточного побережья США (00:00 мск четверга).

В графике не указывается тема мероприятия, но американский лидер своей записью в Twitter дал понять, что намерен сделать заявление по поводу выборов.

8 ноября в США прошли парламентские выборы. В нижней палате конгресса, по прогнозам, большинство будет принадлежать республиканцам.

Лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти высказал мнение, что палата возвращается под контроль его партии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно анализирует информацию о результатах выборов в конгресс США.

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