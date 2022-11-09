Узнать больше

Narcity: украинский беженец рассказал об «ужасном сервисе» в канадских заведениях

Короткая ссылка
Беженец с Украины пожаловался на «ужасный сервис» в канадских заведениях.
Narcity: украинский беженец рассказал об «ужасном сервисе» в канадских заведениях
  • Gettyimages.ru
  • © David C Tomlinson

Об этом пишет портал Narcity.

«Мы все разделяем одно и то же наблюдение, что сервис в Канаде ужасный», — заявил он.

По словам украинца, по сравнению с Украиной в общественных местах Канады услуги оказывают «намного медленнее».

Ранее обозреватель польского издания Dziennik Polityczny Марек Галаш заявил, что европейский мир «сыт по горло» украинскими беженцами, а наглость украинцев «не знает границ». 

Власти Польши планируют ужесточить закон о пребывании в стране украинских беженцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить