Narcity: украинский беженец рассказал об «ужасном сервисе» в канадских заведениях

Беженец с Украины пожаловался на «ужасный сервис» в канадских заведениях.

Об этом пишет портал Narcity.

«Мы все разделяем одно и то же наблюдение, что сервис в Канаде ужасный», — заявил он.

По словам украинца, по сравнению с Украиной в общественных местах Канады услуги оказывают «намного медленнее».

Ранее обозреватель польского издания Dziennik Polityczny Марек Галаш заявил, что европейский мир «сыт по горло» украинскими беженцами, а наглость украинцев «не знает границ».

Власти Польши планируют ужесточить закон о пребывании в стране украинских беженцев.