Narcity: украинский беженец рассказал об «ужасном сервисе» в канадских заведениях
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Об этом пишет портал Narcity.
«Мы все разделяем одно и то же наблюдение, что сервис в Канаде ужасный», — заявил он.
По словам украинца, по сравнению с Украиной в общественных местах Канады услуги оказывают «намного медленнее».
Ранее обозреватель польского издания Dziennik Polityczny Марек Галаш заявил, что европейский мир «сыт по горло» украинскими беженцами, а наглость украинцев «не знает границ».
Власти Польши планируют ужесточить закон о пребывании в стране украинских беженцев.