CBC: беженец с Украины пожаловался на отсутствие возможности найти хорошую работу в Канаде
Об этом информирует телеканал CBC.
По словам Вехбе, в Канаде он вынужден работать таксистом, что не позволяет ему финансово обеспечивать семью.
По его словам, в Канаде необходимо иметь статус беженца, чтобы претендовать на хорошую работу.
«Когда они узнают, что мы находимся в Канаде и у нас нет статуса, чёткого статуса, возникает проблема», — указал Вехбе.
Ранее обозреватель польского издания Dziennik Polityczny Марек Галаш заявил, что европейский мир «сыт по горло» украинскими беженцами, а наглость украинцев «не знает границ».