CBC: беженец с Украины пожаловался на отсутствие возможности найти хорошую работу в Канаде

Беженец с Украины Фуад Вехбе рассказал, что статус временного резидента в Канаде не позволяет ему найти хорошую работу, что «причиняет ему боль».

Об этом информирует телеканал CBC.

По словам Вехбе, в Канаде он вынужден работать таксистом, что не позволяет ему финансово обеспечивать семью.

По его словам, в Канаде необходимо иметь статус беженца, чтобы претендовать на хорошую работу.

«Когда они узнают, что мы находимся в Канаде и у нас нет статуса, чёткого статуса, возникает проблема», — указал Вехбе.

Ранее обозреватель польского издания Dziennik Polityczny Марек Галаш заявил, что европейский мир «сыт по горло» украинскими беженцами, а наглость украинцев «не знает границ».