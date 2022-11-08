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Reuters: Китай отменил видеообращение главы Евросовета Мишеля на торговой выставке

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Китайские власти отменили видеообращение главы Евросовета Шарля Мишеля, которое должно было быть показано на церемонии открытия международной торговой выставки CIIE в Шанхае, пишет Reuters. По информации агентства, в своём выступлении европейский чиновник собирался раскритиковать спецоперацию России на Украине и призвать снизить торговую зависимость Евросоюза от КНР.
Reuters: Китай отменил видеообращение главы Евросовета Мишеля на торговой выставке
  • AP
  • © Geert Vanden Wijngaert

Представитель Мишеля Баренд Лейтс сообщил, что Брюссель по запросу китайских властей действительно предоставил предварительно записанное сообщение, которое в конечном итоге не было показано.

Три неназванных дипломата заявили агентству, что обращение Мишеля могло стать одним из нескольких выступлений мировых лидеров на мероприятии.

Пятая Международная китайская выставка импортных товаров и услуг China International Import Expo 2022 открылась в Шанхае на прошлой неделе, она продлится до 10 ноября.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен гарантировать себе широкий доступ к редкоземельным ресурсам по всему миру и создать полный цикл их обработки, чтобы не зависеть от Китая.

В ЕК также сообщили о намерении ЕС снизить свою зависимость от КНР в технологической сфере.

Кроме того, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что чиновники США и Евросоюза обсуждают возможность введения экспортных ограничений в отношении Китая.

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