Reuters: Китай отменил видеообращение главы Евросовета Мишеля на торговой выставке
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Представитель Мишеля Баренд Лейтс сообщил, что Брюссель по запросу китайских властей действительно предоставил предварительно записанное сообщение, которое в конечном итоге не было показано.
Три неназванных дипломата заявили агентству, что обращение Мишеля могло стать одним из нескольких выступлений мировых лидеров на мероприятии.
Пятая Международная китайская выставка импортных товаров и услуг China International Import Expo 2022 открылась в Шанхае на прошлой неделе, она продлится до 10 ноября.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен гарантировать себе широкий доступ к редкоземельным ресурсам по всему миру и создать полный цикл их обработки, чтобы не зависеть от Китая.
В ЕК также сообщили о намерении ЕС снизить свою зависимость от КНР в технологической сфере.
Кроме того, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что чиновники США и Евросоюза обсуждают возможность введения экспортных ограничений в отношении Китая.