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Bloomberg: власти США и ЕС обсуждают экспортные санкции против Китая

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Чиновники США и Евросоюза обсуждают возможность введения экспортных ограничений против Китая.
Bloomberg: власти США и ЕС обсуждают экспортные санкции против Китая
  • Gettyimages.ru
  • © Samuel Corum

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Союзники сотрудничают в ограничении экспорта в Москву, и администрация (президента США. — RT) Байдена изучает возможность использования некоторых из тех же методов обмена информацией и координации правоприменения для усиления собственных двусторонних ограничений на экспорт в Китай», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ряд членов ЕС предложили пересмотреть политику объединения по отношению к Китаю, поскольку Пекин «становится всё меньше партнёром или конкурентом и всё больше соперником».

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил о готовности Пекина укреплять сотрудничество с Москвой на всех уровнях.

Также председатель КНР Си Цзиньпин заявил об укреплении дружбы народов России и Китая.

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