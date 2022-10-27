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В Китае выразили готовность укреплять сотрудничество с Россией на всех уровнях

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Глава МИД Китая Ван И заявил о готовности Пекина укреплять сотрудничество с Москвой на всех уровнях.
В Китае выразили готовность укреплять сотрудничество с Россией на всех уровнях
  • Gettyimages.ru
  • © Janine Schmitz

«Китай готов углублять контакты с Россией на всех уровнях, продвигать на более высокий уровень российско-китайские отношения и сотрудничество во всех областях», — приводит РИА Новости его слова в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Китайский министр добавил, что сотрудничество с Россией поможет обеспечивать большую стабильность в неспокойном мире.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря Компартии Китая на третий срок.

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