В Китае выразили готовность укреплять сотрудничество с Россией на всех уровнях
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«Китай готов углублять контакты с Россией на всех уровнях, продвигать на более высокий уровень российско-китайские отношения и сотрудничество во всех областях», — приводит РИА Новости его слова в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Китайский министр добавил, что сотрудничество с Россией поможет обеспечивать большую стабильность в неспокойном мире.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря Компартии Китая на третий срок.