Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека КПК на третий срок
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- © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool
Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Уважаемый господин Си Цзиньпин, примите самые тёплые поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая», — говорится в поздравлении.
Путин выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и тесной совместной работы по развитию отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.
Ранее сообщалось, что Центральный комитет Коммунистической партии Китая XX съезда переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарём ЦК КПК на третий срок.