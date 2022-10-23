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Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека КПК на третий срок

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RT
Президент России Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря Компартии Китая на третий срок.
Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека КПК на третий срок
  • globallookpress.com
  • © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый господин Си Цзиньпин, примите самые тёплые поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая», — говорится в поздравлении.

Путин выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и тесной совместной работы по развитию отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.

Ранее сообщалось, что Центральный комитет Коммунистической партии Китая XX съезда переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарём ЦК КПК на третий срок.

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