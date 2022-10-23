Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека КПК на третий срок

Президент России Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря Компартии Китая на третий срок.

Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый господин Си Цзиньпин, примите самые тёплые поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая», — говорится в поздравлении.

Путин выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и тесной совместной работы по развитию отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.

Ранее сообщалось, что Центральный комитет Коммунистической партии Китая XX съезда переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарём ЦК КПК на третий срок.