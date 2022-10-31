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Си Цзиньпин заявил об укреплении дружбы народов России и Китая

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Дружеские отношения между народами России и Китая постоянно укрепляются, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы.

«В настоящее время китайско-российские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху сохраняют высокий уровень развития, обмены и сотрудничество в различных областях продолжают углубляться, дружба между двумя народами непрерывно укрепляется», — приводит текст телеграммы РИА Новости.

По мнению Си Цзиньпина, российско-китайское сотрудничество имеет глубокий потенциал и широкие возможности.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил о готовности Пекина укреплять сотрудничество с Москвой на всех уровнях.

До этого президент России Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря Компартии Китая на третий срок.

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