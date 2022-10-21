В ЕК заявили о намерении ЕС снизить свою зависимость от КНР в технологической сфере

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС заявила, что Европейский союз считает своим первым приоритетом снижение зависимости от Китая в технологической сфере и по импорту ресурсов.

«Мы сократили свою энергетическую зависимость от России, но теперь мы не должны попасть в аналогичную ситуацию с Китаем. Для нас является первым приоритетом снижение зависимости от Китая в технологической сфере и в ресурсах, в частности по импорту редкоземельных ресурсов», — цитирует её ТАСС.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен гарантировать себе широкий доступ к редкоземельным ресурсам по всему миру и создать полный цикл их обработки, чтобы не зависеть от Китая.