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В ЕК заявили о намерении ЕС снизить свою зависимость от КНР в технологической сфере

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС заявила, что Европейский союз считает своим первым приоритетом снижение зависимости от Китая в технологической сфере и по импорту ресурсов.
В ЕК заявили о намерении ЕС снизить свою зависимость от КНР в технологической сфере
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«Мы сократили свою энергетическую зависимость от России, но теперь мы не должны попасть в аналогичную ситуацию с Китаем. Для нас является первым приоритетом снижение зависимости от Китая в технологической сфере и в ресурсах, в частности по импорту редкоземельных ресурсов», — цитирует её ТАСС.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен гарантировать себе широкий доступ к редкоземельным ресурсам по всему миру и создать полный цикл их обработки, чтобы не зависеть от Китая.

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