Bloomberg: механизм ЕС по предоставлению Украине $18 млрд подразумевает условия

Механизм по выделению Украине финансовой помощи в размере $18 млрд, который Еврокомиссия намеревается представить 9 ноября, будет включать ряд условий, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«План представит устойчивую основу для покрытия финансов Украины в 2023 году при сохранении гибкости к корректировке помощи в соответствии с меняющимися нуждами по финансированию... План также поможет подготовить почву для усилий по реконструкции», — говорится в сообщении.

Утверждается, что в ЕС намерены сделать поддержку Украины более «предсказуемой» после критики в связи с задержками предоставления помощи.

Кредиты будут выделяться при выполнении Украиной ряда условий, в том числе в сфере верховенства права и противостояния коррупции.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах Евросоюза выдавать бюджетную помощь Украине на 2023 год суммарным объёмом в €18 млрд в виде «очень льготных кредитов».

До этого министры иностранных дел стран ЕС утвердили помощь Киеву на сумму €500 млн и тренировочную миссию для украинских военных.