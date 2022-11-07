В МИД Венгрии не поддержали план ЕС по помощи Украине за счёт совместно собранных средств
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Об это пишет агентство Bloomberg со ссылкой на главу венгерского внешнеполитического ведомства.
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах Евросоюза выдавать бюджетную помощь Украине на 2023 год суммарным объёмом в €18 млрд в виде «очень льготных кредитов».
До этого министры иностранных дел стран ЕС утвердили помощь Киеву на сумму €500 млн и тренировочную миссию для украинских военных.