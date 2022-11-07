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В МИД Венгрии не поддержали план ЕС по помощи Украине за счёт совместно собранных средств

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает против инициативы Европейского союза, нацеленной на оказание помощи Украине за счёт совместно собранных с другими странами — членами ЕС средств.
В МИД Венгрии не поддержали план ЕС по помощи Украине за счёт совместно собранных средств
  • Gettyimages.ru
  • © Lorincz Lorand / EyeEm

Об это пишет агентство Bloomberg со ссылкой на главу венгерского внешнеполитического ведомства.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах Евросоюза выдавать бюджетную помощь Украине на 2023 год суммарным объёмом в €18 млрд в виде «очень льготных кредитов».

До этого министры иностранных дел стран ЕС утвердили помощь Киеву на сумму €500 млн и тренировочную миссию для украинских военных.

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