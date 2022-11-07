В МИД Венгрии не поддержали план ЕС по помощи Украине за счёт совместно собранных средств

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает против инициативы Европейского союза, нацеленной на оказание помощи Украине за счёт совместно собранных с другими странами — членами ЕС средств.

Об это пишет агентство Bloomberg со ссылкой на главу венгерского внешнеполитического ведомства.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах Евросоюза выдавать бюджетную помощь Украине на 2023 год суммарным объёмом в €18 млрд в виде «очень льготных кредитов».

До этого министры иностранных дел стран ЕС утвердили помощь Киеву на сумму €500 млн и тренировочную миссию для украинских военных.