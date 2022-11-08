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Сенатор Пушков назвал «жизнью в мифе» мечту украинцев о процветании в ЕС

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Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков высказался о результатах исследования Киевского международного института социологии и назвал представления украинцево процветании страны в ЕС «жизнью в мифе».

Согласно исследованию, 89% украинцев верят, что Украина через десять лет будет успешной страной-членом Евросоюза.

«Уровень общественного самообмана на Украине попрежнему зашкаливает. В 2014-ом году большинство там также было убеждено, что Украина через 10 лет станет процветающей страной в составе ЕС», — написал Пушков в своём Telegram-канале.

По его словам, большая часть украинцев по-прежнему поддаются необоснованным надеждам.

«Жизнь в мифе предпочтительней», — добавил он.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах Евросоюза выдавать бюджетную помощь Украине на 2023 год суммарным объёмом в €18 млрд в виде «очень льготных кредитов».

До этого министры иностранных дел стран ЕС утвердили помощь Киеву на сумму €500 млн и тренировочную миссию для украинских военных.

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