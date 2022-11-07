Еврокомиссия до конца года перечислит Украине ещё €3 млрд

Еврокомиссия до конца года планирует перечислить Украине ещё €3 млрд «исключительной макрофинансовой помощи», сообщила журналистам представитель ЕК на брифинге.

«До конца года дополнительные €3 млрд будут выделены. Это будет означать, что до конца года мы предоставим €6 млрд из исключительной макрофинансовой помощи на €9 млрд», — цитирует её РИА Новости.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах Евросоюза выдавать бюджетную помощь Украине на 2023 год суммарным объёмом в €18 млрд в виде «очень льготных кредитов».

До этого министры иностранных дел стран ЕС утвердили помощь Киеву на сумму €500 млн и тренировочную миссию для украинских военных.