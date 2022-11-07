В МИД Сербии сообщили о планах Косова подать заявку на членство в ЕС в декабре

Глава МИД Сербии Ивица Дачич сообщил, что власти самопровозглашённого Косова планируют подать заявку на получение статуса кандидата для дальнейшего вступления в Европейский союз в декабре.

«(Премьер-министр самопровозглашённого Косова Альбин. — RT) Курти в своей безумной эйфории хочет в декабре подать заявку на вступление в ЕС, точнее, на начало процесса, чтобы Косово получило статус кандидата», — приводит его слова РИА Новости.

Дачич назвал данную информацию серьёзной и заявил о намерении «срочно» начать переговоры со всеми странами, которые не признают Косово.

Ранее в городе Косовска-Митровица на севере непризнанного Косова начался митинг «Это Сербия» — мирный протест против притеснения со стороны Приштины.

Бывший министр внутренних дел Сербии Александр Вулин высказал мнение, что ответственность за обострение ситуации в Косове лежит на Европейском союзе, а также на действиях Приштины.