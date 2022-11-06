В городе Косовска-Митровица начался мирный протест против притеснения со стороны Приштины

В городе Косовска-Митровица на севере непризнанного Косова начался митинг «Это Сербия» — мирный протест против притеснения со стороны Приштины.

На мероприятии сербы требуют отмены решения о перерегистрации автомобилей и формирования сообщества сербских муниципалитетов, предусмотренного Брюссельскими соглашениями.

Протест начался с сербского гимна, а весь город украшают флаги Сербии.

Граждане идут с плакатами «Хватит с нас террора Курти!», «У нас одно государство — Сербия!», «Ради наших детей мы не сдадимся!», «Почему у сербов нет свободы передвижения?», «Я серб, и здесь всё моё», «Европа, есть ли у наших детей право на свободу?».

Кроме того, в начале митинга прозвучала в исполнении черногорской певицы песня «Весели се српске роде», которая стала гимном объединения сербов. Это самое массовое собрание косовских сербов за последние годы, на него вышли тысячи людей.

Председатель партии «Сербский список» Горан Ракич заявил: «Хватит. Хватит запугивания, издевательств, угнетения и лишения прав сербов на Косово и Метохию!»

Ранее бывший министр внутренних дел Сербии Александр Вулин высказал мнение, что ответственность за обострение ситуации в Косове лежит на Европейском союзе, а также на действиях Приштины.