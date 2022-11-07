Министр обороны Турции Акар: Анкара предложит продлить действие продуктовой сделки на год
- AP
- © Khalil Hamra
«Мы будем предлагать продлить соглашение ещё на один год», — цитирует его РИА Новости.
2 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с Россией о возобновлении работы зернового коридора.
Минобороны России подтвердило, что Москва возобновляет участие в зерновой сделке.
По данным министерства, Киев дал письменные гарантии о неиспользовании зернового коридора в военных целях.