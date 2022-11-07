В МИД заявили, что Россия обеспокоена обострением ситуации вокруг Косова
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По её словам, «приштинские власти» нагнетают ситуацию в регионе при поддержке Вашингтона и европейских политиков.
«Не предпринимая на деле никаких эффективных шагов с целью положить конец провокациям со стороны косовоалбанских радикалов, западники откровенно толкают ситуацию к прямому конфликту», — говорится в комментарии Захаровой.
Ранее в городе Косовска-Митровица на севере непризнанного Косова начался митинг «Это Сербия» — мирный протест против притеснения со стороны Приштины.
Бывший министр внутренних дел Сербии Александр Вулин высказал мнение, что ответственность за обострение ситуации в Косове лежит на Европейском союзе, а также на действиях Приштины.