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В МИД заявили, что Россия обеспокоена обострением ситуации вокруг Косова

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Россия обеспокоена обострением ситуации вокруг непризнанного Косова, которое происходит при попустительстве или прямой поддержке со стороны западных стран. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
В МИД заявили, что Россия обеспокоена обострением ситуации вокруг Косова
  • globallookpress.com

По её словам, «приштинские власти» нагнетают ситуацию в регионе при поддержке Вашингтона и европейских политиков.

«Не предпринимая на деле никаких эффективных шагов с целью положить конец провокациям со стороны косовоалбанских радикалов, западники откровенно толкают ситуацию к прямому конфликту», — говорится в комментарии Захаровой.

Ранее в городе Косовска-Митровица на севере непризнанного Косова начался митинг «Это Сербия» — мирный протест против притеснения со стороны Приштины.

Бывший министр внутренних дел Сербии Александр Вулин высказал мнение, что ответственность за обострение ситуации в Косове лежит на Европейском союзе, а также на действиях Приштины.

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