В МИД заявили, что Россия обеспокоена обострением ситуации вокруг Косова

Россия обеспокоена обострением ситуации вокруг непризнанного Косова, которое происходит при попустительстве или прямой поддержке со стороны западных стран. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По её словам, «приштинские власти» нагнетают ситуацию в регионе при поддержке Вашингтона и европейских политиков.

«Не предпринимая на деле никаких эффективных шагов с целью положить конец провокациям со стороны косовоалбанских радикалов, западники откровенно толкают ситуацию к прямому конфликту», — говорится в комментарии Захаровой.

Ранее в городе Косовска-Митровица на севере непризнанного Косова начался митинг «Это Сербия» — мирный протест против притеснения со стороны Приштины.

Бывший министр внутренних дел Сербии Александр Вулин высказал мнение, что ответственность за обострение ситуации в Косове лежит на Европейском союзе, а также на действиях Приштины.