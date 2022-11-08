В ЕП попросили рассказать о планах Еврокомиссии по «защите демократии» на фоне спецоперации
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По словам Глюксманна, российская спецоперация на Украине имеет последствия для Европы в целом.
«Это новая и сохраняющаяся угроза европейской демократии, которая имеет своей целью подорвать наши ключевые ценности», — заявил евродепутат.
Он напомнил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила новый пакет мер по «защите демократии», направленный на борьбу с иностранным вмешательством в политические системы ЕС, и поинтересовался, когда Брюссель начнёт действовать.
«Укрепление демократии определённо является неотложной задачей — особенно с учётом грядущих выборов в Европарламент в 2024 году, — так когда же Еврокомиссия представит свои предложения и соответствующий график принятия необходимых мер?» — спросил Глюксманн.
Он также попросил пояснить среди прочего, планируется ли закрыть «лазейки», связанные с защитой критической инфраструктуры, СМИ и социальных сетей, информационной и энергетической безопасностью.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия пошла «крестовым походом» против Запада и «либеральной демократии».