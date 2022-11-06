Журналист Гринвальд: демократы США сделали цензуру центром своей политической стратегии
Как подчеркнул журналист, демократы пытаются внушить обществу, что ложная информация в их понимании или представлении правительства может быть ограничена на законных основаниях, а те, кто её распространяет, могут быть наказаны.
«Это часть их глобальной стратегии», — считает Гринвальд.
Демократы, продолжил он, действительно сделали цензуру «центральной частью их политического проекта».
«Конституцией можно арестовать всех корреспондентов The New York Times, которые в 2002 году утверждали, что в Ираке есть оружие массового поражения! Можно было бы засудить и даже отправить в тюрьму тех, кто говорил, что ноутбук Байдена был частью российской дезинформационной кампании», — сказал американский журналист.
Гринвальд напомнил о притеснении свободы слова в Евросоюзе, отметив, что с началом спецоперации на Украине ЕС сделал незаконным транслирование или размещение материалов российских государственных медиа на различных платформах.
«Может, вы любите RT, может — нет, может быть, смотрите его, а может, не смотрите — это ваш выбор. Но ЕС сказал: «Не вам выбирать! Если вы гражданин Европейского союза, вам запрещён доступ к этим информагентствам, даже если вы хотите узнать, что говорят в России, потому что мы сделали это незаконным», — цитирует его ИноТВ.
Президент Соединённых Штатов Джо Байден ранее критически высказался о покупке предпринимателем Илоном Маском соцсети Twitter.
Глава Белого дома заявил, что теперь соцсеть извергает ложь по всему миру.
Такое высказывание Байдена последовало после того, как Маск заявил о своём намерении сделать Twitter самым точным источником информации в мире.