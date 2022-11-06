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Риттер: США направляют на Украину специалистов для расследования пропажи оружия

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Отставной офицер разведки США Скотт Риттер заявил, что Вашингтон отправляет инспекторов на Украину не для того, чтобы вести учёт поставляемых вооружений, а для выяснения обстоятельств их пропажи.
Риттер: США направляют на Украину специалистов для расследования пропажи оружия
  • AP

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Как отметил Риттер, прибывающие инспекторы — не ревизоры «и не какие-то сотрудники генеральной инспекции», а специалисты-инспекторы на местах.

«Это специальная терминология — инспекторы, осуществляющие надзор за деятельностью на местах. Это имеет определённый подтекст, я сам инспектор и помогал в написании книги по инспектированию и надзору на местах», — сообщил американский эксперт.

Риттер утверждает, что в этой ситуации есть «определённый криминалистический аспект»: специалисты находятся на Украине не просто, чтобы сверять отчётные списки и накладные, а с целью расследования.

«Чтобы выяснить, что произошло, восстановить данные. Причина, по которой они занимаются этим, состоит в растущем беспокойстве, связанном с тем, что многие единицы поставленных нами Украине вооружений, в частности ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger, не используются против русских, а продаются на европейском чёрном рынке преступным группам и потенциальным террористам», — заявил отставной офицер.

Отправкой таких специалистов в регион администрация Джо Байдена может подстраховаться и выработать ответы на возможные вопросы, которые возникнут в будущем от «переходного конгресса», считает он.

Подробнее — в материале ИноТВ.

В конце октября Центральная криминальная полиция Финляндии начала расследование данных о попадании в руки местных преступников оружия, предоставляемого Киеву.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководителями спецслужб стран СНГ предупредил об опасности действующего на Украине чёрного рынка оружия.

Он уточнил, что речь идёт не только о стрелковом оружии — существуют риски того, что в руки преступников попадут более мощные средства поражения, включая ПЗРК и высокоточные образцы оружия.

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