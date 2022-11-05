Шольц заявил о черте, «которую нельзя переходить» в ситуации на Украине

Германский канцлер Олаф Шольц заявил, что «применение ядерного оружия» на Украине должно стать чертой, которую нельзя переходить. Он попросил Россию «чётко заявить» об этом.

С таким утверждением он выступил в Берлине на съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

«Недопустимо применять ядерное оружие в этом конфликте. Мы призываем Россию чётко заявить, что она этого делать не будет. Это станет чертой, которую нельзя переходить», — цитирует Шольца ТАСС.

При этом в России неоднократно подчёркивали недопустимость применения ядерного оружия.

В частности, российский президент Владимир Путин заявил, что России не нужен ядерный удар по Украине, он не имеет ни политического, ни военного смысла.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков констатировал, что на официальном уровне и в СМИ в западных странах происходит «накачка» темы ядерного оружия.