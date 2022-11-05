Шольц заявил о черте, «которую нельзя переходить» в ситуации на Украине
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С таким утверждением он выступил в Берлине на съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
«Недопустимо применять ядерное оружие в этом конфликте. Мы призываем Россию чётко заявить, что она этого делать не будет. Это станет чертой, которую нельзя переходить», — цитирует Шольца ТАСС.
При этом в России неоднократно подчёркивали недопустимость применения ядерного оружия.
В частности, российский президент Владимир Путин заявил, что России не нужен ядерный удар по Украине, он не имеет ни политического, ни военного смысла.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков констатировал, что на официальном уровне и в СМИ в западных странах происходит «накачка» темы ядерного оружия.