Организаторы шествия за мир на Украине сообщили о 100 тысячах участников акции в Риме

В Риме на шествие за мир на Украине вышли более 100 тыс. человек, сообщили ТАСС организаторы мероприятия — объединение «Христианские ассоциации итальянских трудящихся».

«Собралось более 100 тыс. человек, ещё не все завершили шествие», — сказали в организации.

По их словам, акцию поддержали около 600 ассоциаций и организаций.

Шествие началось на площади Республики и завершилось на площади Сан-Джованни ин Латерано, пишет агентство.

30 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Западе должны знать о готовности президента России Владимира Путина к переговорам.

Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин назвал позитивным сигналом готовность России к диалогу по Украине.