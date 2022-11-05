Организаторы шествия за мир на Украине сообщили о 100 тысячах участников акции в Риме
- AFP
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«Собралось более 100 тыс. человек, ещё не все завершили шествие», — сказали в организации.
По их словам, акцию поддержали около 600 ассоциаций и организаций.
Шествие началось на площади Республики и завершилось на площади Сан-Джованни ин Латерано, пишет агентство.
30 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Западе должны знать о готовности президента России Владимира Путина к переговорам.
Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин назвал позитивным сигналом готовность России к диалогу по Украине.