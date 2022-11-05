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Организаторы шествия за мир на Украине сообщили о 100 тысячах участников акции в Риме

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В Риме на шествие за мир на Украине вышли более 100 тыс. человек, сообщили ТАСС организаторы мероприятия — объединение «Христианские ассоциации итальянских трудящихся».
Организаторы шествия за мир на Украине сообщили о 100 тысячах участников акции в Риме
  • AFP
  • © Tiziana FABI

«Собралось более 100 тыс. человек, ещё не все завершили шествие», — сказали в организации.

По их словам, акцию поддержали около 600 ассоциаций и организаций.

Шествие началось на площади Республики и завершилось на площади Сан-Джованни ин Латерано, пишет агентство.

30 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Западе должны знать о готовности президента России Владимира Путина к переговорам.

Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин назвал позитивным сигналом готовность России к диалогу по Украине.

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