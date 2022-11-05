Узнать больше

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что риски приостановки работы зернового коридора остаются

Короткая ссылка
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что риски приостановки работы зернового коридора в рамках продуктовой сделки всё ещё сохраняются из-за украинского кризиса.
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что риски приостановки работы зернового коридора остаются
  • AP
  • © Olivier Matthys

«Риски будут сохраняться», — сказал он в интервью телеканалу NTV.

Столтенберг отметил огромное значение зерновой сделки, поскольку украинское зерно играет важную роль в борьбе с мировым голодом.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что восстановление работы зернового коридора в рамках продуктовой сделки является дипломатическим успехом.

Минобороны России подтвердило, что Москва возобновляет участие в зерновой сделке.

По данным министерства, Киев дал письменные гарантии о неиспользовании зернового коридора в военных целях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить