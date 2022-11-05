Генсек НАТО Столтенберг заявил, что риски приостановки работы зернового коридора остаются

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что риски приостановки работы зернового коридора в рамках продуктовой сделки всё ещё сохраняются из-за украинского кризиса.

AP

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«Риски будут сохраняться», — сказал он в интервью телеканалу NTV. Столтенберг отметил огромное значение зерновой сделки, поскольку украинское зерно играет важную роль в борьбе с мировым голодом. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что восстановление работы зернового коридора в рамках продуктовой сделки является дипломатическим успехом. Минобороны России подтвердило, что Москва возобновляет участие в зерновой сделке. По данным министерства, Киев дал письменные гарантии о неиспользовании зернового коридора в военных целях.