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Эрдоган назвал дипломатическим успехом восстановление работы зернового коридора

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на политическом форуме в Стамбуле выразил уверенность, что восстановление работы зернового коридора в рамках продуктовой сделки является дипломатическим успехом.
Эрдоган назвал дипломатическим успехом восстановление работы зернового коридора
  • AP
  • © Khalil Hamra

«Урегулирование зернового кризиса — это дипломатический успех», — цитирует турецкого лидера РИА Новости.

По словам Эрдогана, урегулирование проблемы зерновой сделки удалось достигнуть благодаря «сбалансированным отношениям» с президентом России Владимиром Путиным, украинским лидером Владимиром Зеленским и Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Ранее Эрдоган заявил, что договорился с Россией о возобновлении работы зернового коридора.

Минобороны России подтвердило, что Москва возобновляет участие в зерновой сделке.

По данным министерства, Киев дал письменные гарантии о неиспользовании зернового коридора в военных целях.

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