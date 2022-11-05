Эрдоган назвал дипломатическим успехом восстановление работы зернового коридора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на политическом форуме в Стамбуле выразил уверенность, что восстановление работы зернового коридора в рамках продуктовой сделки является дипломатическим успехом.

AP

© Khalil Hamra

«Урегулирование зернового кризиса — это дипломатический успех», — цитирует турецкого лидера РИА Новости. По словам Эрдогана, урегулирование проблемы зерновой сделки удалось достигнуть благодаря «сбалансированным отношениям» с президентом России Владимиром Путиным, украинским лидером Владимиром Зеленским и Генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Ранее Эрдоган заявил, что договорился с Россией о возобновлении работы зернового коридора. Минобороны России подтвердило, что Москва возобновляет участие в зерновой сделке. По данным министерства, Киев дал письменные гарантии о неиспользовании зернового коридора в военных целях.