Эрдоган назвал дипломатическим успехом восстановление работы зернового коридора
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«Урегулирование зернового кризиса — это дипломатический успех», — цитирует турецкого лидера РИА Новости.
По словам Эрдогана, урегулирование проблемы зерновой сделки удалось достигнуть благодаря «сбалансированным отношениям» с президентом России Владимиром Путиным, украинским лидером Владимиром Зеленским и Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
Ранее Эрдоган заявил, что договорился с Россией о возобновлении работы зернового коридора.
Минобороны России подтвердило, что Москва возобновляет участие в зерновой сделке.
По данным министерства, Киев дал письменные гарантии о неиспользовании зернового коридора в военных целях.