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В МИД России заявили о попытках США сделать санкции механизмом политического шантажа

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Соединённые Штаты предпринимают безуспешные попытки придать односторонним санкциям статус механизма политического шантажа. Об этом говорится в заявлении МИД России в связи с принятием резолюции Генассамблеи ООН против экономической блокады, введённой Вашингтоном против Кубы.
В МИД России заявили о попытках США сделать санкции механизмом политического шантажа
  • globallookpress.com

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали Кубу ярким примером подобной американской политики.

В заявлении говорится, что США используют подобные механизмы с целью решения собственных конъюнктурных задач без оглядки на мнение большей части мирового сообщества.

2 сентября президент США Джо Байден продлил на год торговое эмбарго против Кубы, следует из заявления Белого дома.

До этого Соединённые Штаты ввели визовые санкции против 28 кубинских должностных лиц, которых Вашингтон считает причастными к подавлению беспорядков в стране в июле прошлого года.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что новые санкции США являются попыткой дискредитировать сопротивление общества агрессии со стороны Вашингтона.

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